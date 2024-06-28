Генштаб: На фронте почти 60 столкновений, больше всего – на Покровском направлении

С начала этих суток на фронте произошло 59 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Из них – 19 атак произошло на Покровском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 28 июня.

За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных ударов, с применением девяти ракет, 48 авиационных ударов (в частности, с применением 77 УАБ), совершил около 4300 обстрелов, в том числе 109 из применением реактивных систем залпового огня, более 1300 атак дронами-камикадзе разных типов.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и ВВТ, одно средство ПВО, радиолокационную станцию, а также три состава боеприпасов.

Захватчики нанесли 16 авиационных ударов с применением 33 УАБ, более 565 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

В Харьковском направлении противник продолжает штурмовать в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается. Потери позиций не допущены.

На Купянском направлении с начала суток происходят два боеприкосновения вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении российские оккупанты проводят штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки завершились без успеха для агрессора. Еще столько же – продолжаются.

На Северском направлении враг несколько нарастил интенсивность наступательных действий. За сегодняшний день здесь уже произошло 12 боев, из них - 10 отражены вблизи Спорного, Раздолевки и Выемки, еще два боеприкосновения продолжаются в районе Спорного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении захватнические войска атакуют позиции наших защитников вблизи Ивановского и Часового Яра, где в настоящее время продолжаются три атаки противника. Украинские подразделения стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу.

В Торецком направлении российский агрессор дважды совершал безуспешные штурмовые действия со стороны Горловки. Потери позиций не допущены.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения войск противника в глубину нашей территории. За сегодняшний день уже произошло 19 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из района Очеретино в направлениях Воздвиженки, Евгеньевки, Новоалександровки и Прогресса. Пять атак оккупантов нашими защитниками успешно отбиты, еще семь – продолжаются. В то же время захватчики предприняли семь попыток вклиниться в наши боевые порядки возле Новоселовки Первой. Три атаки успеха не имели, еще четыре – продолжаются.

На Кураховском направлении без успеха завершились четыре штурмовых действия оккупационной армии вблизи Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки, одно боеприкосновение еще продолжается. Потери позиций не допущены.

На Времивском направлении украинские воины отразили две атаки врага у Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов в глубину нашей территории.

На Ореховском направлении российские захватчики не оставляют намерений вытеснить наших защитников близ Малой Токмачки. Одно штурмовое действие для противника завершилось безуспешно, еще одно боестолкновение – продолжается.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.