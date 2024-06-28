В РФ заявили об уничтожении воздушного шара, который залетел из Украины
Российское министерство обороны заявило, что ночью уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области. Он якобы залетел из Украины, сообщает Украинская правда.
"Двадцать восьмого июня около 11:00 по киевскому времени дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", – говорится в сообщении.
Отметим, российские ведомства регулярно сообщают ложную информацию о поражении целей.
Напомним, 20 июня оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что воздушный шар с территории РФ залетел в воздушное пространство Польши.