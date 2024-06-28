В РФ заявили про знищення повітряної кулі, яка залетіла з України

Російське міністерство оборони заявило, що вночі знищили малорозмірну повітряну кулю над територією Бєлгородської області. Вона начебто залетіла з України, повідомляє Українська правда.

"Двадцять восьмого червня близько 11:00 за київським часом черговими засобами ППО виявлено і знищено малорозмірну повітряну кулю над територією Бєлгородської області, запущену в повітряний простір Російської Федерації з території України" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, російські відомства регулярно повідомляють неправдиву інформацію щодо ураження цілей.



Нагадаємо, 20 червня оперативне командування польських Збройних сил повідомило, що повітряна куля з території РФ залетіла у повітряний простір Польщі.