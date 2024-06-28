В Дании надеются, что F-16 будут доставлены в Украину вовремя

Командующий ВВС Дании Ян Дам ожидает соблюдения графика поставки истребителей F-16 в Украину, сообщает Европейская правда.

Официально сообщалось, что первые из 19 датских самолетов F-16 будут доставлены в Украину летом. Точных дат Ян Дам не называет.

"Из соображений операционной безопасности я не могу сказать ничего более точного. Но я ожидаю, что график будет соблюден. И что вам сообщат, когда самолеты будут готовы в Украине" , – сказал он.

По его словам, самолеты будут работать с баз в Украине, которые близки к тому, чтобы быть готовыми к эксплуатации.

Но даже если самолеты F-16 также будут доставлены из Нидерландов и других стран, украинцы все равно будут далеки от полного контроля над своим воздушным пространством.

"Нужно сделать гораздо больше, чтобы получить господство в воздухе над Украиной. Для этого нужны более эффективные военно-воздушные силы и наземная противовоздушная оборона" , – утверждает Ян Дам.

Россия уже объявила, что сбивание самолетов F-16 будет иметь наивысший приоритет. Поэтому, где и как украинцы разместят новые истребители, пока держится в секрете.

"Уничтожить их будет огромной стратегической победой россиян, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риск, сделав украинцев максимально квалифицированными. Но я не могу ничего обещать. И, конечно, мне будет очень жаль, если один из них будет сбит" , – сказал командующий.

Он также призвал все стороны не ставить слишком высокие ожидания относительно ожидаемого прибытия истребителей F-16 в Украину.