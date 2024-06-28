Оккупанты сбросили авиабомбу на Нью-Йорк: четверо погибших

Утром 28 июня 2024 года российские войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Нью-Йорку в Донецкой области. Предварительно, оккупанты применили авиабомбу КАБ-250. Сейчас известно о четырех погибших и троих раненых (среди последних – 8-летняя девочка).

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

В результате попадания в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина.

"Другой снаряд попал по многоквартирной застройке - в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четыре гражданских в возрасте от 43 до 76 лет.

Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое" , – говорится в сообщении.

В результате обстрела населенного пункта повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома.

Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).