Оккупанты сбросили авиабомбу на Нью-Йорк: четверо погибших
Утром 28 июня 2024 года российские войска в очередной раз нанесли бомбовые удары по Нью-Йорку в Донецкой области. Предварительно, оккупанты применили авиабомбу КАБ-250. Сейчас известно о четырех погибших и троих раненых (среди последних – 8-летняя девочка).
Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.
В результате попадания в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина.
"Другой снаряд попал по многоквартирной застройке - в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четыре гражданских в возрасте от 43 до 76 лет.
Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое", – говорится в сообщении.
В результате обстрела населенного пункта повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома.
Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).