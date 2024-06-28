Окупанти скинули авіабомбу на Нью-Йорк: четверо загиблих

Зранку 28 червня 2024 року російські війська вкотре завдали бомбових ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Попередньо, окупанти застосували авіабомбу КАБ-250. Наразі відомо про чотирьох загиблих та трьох поранених (серед останніх – 8-річна дівчинка).

Про це йдеться﻿ в повідомленні Донецької обласної прокуратури.

В результаті влучання у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік.

"Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років.

Дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий" , – йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).