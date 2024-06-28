Россияне ударили баллистической ракетой по Одесской области (Обновлено)

В пятницу 28 июня российские оккупационные войска применили баллистическую ракету по Одесской области, возник пожар на поле пшеницы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, глава Одесской обладминистрации Олег Кипер в Telegram.

"Около полудня враг применил свою баллистическую ракету. Тип устанавливается, и о последствиях будет известно позже".

Евлаш добавил, что враг не впервые применяет ракеты с временно оккупированной территории Крыма. Днем, по его словам, противник чаще прибегает к атакам баллистическими ракетами и управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.

Кроме того, в прифронтовых территориях также достаточно активно оккупанты применяют 250 или 500-килограммовые КАБы, поэтому опасность сохраняется.

Представитель Воздушных сил подчеркнул гражданам важность реагировать на воздушные тревоги, о которых ВС оперативно информируют в соцсетях.

Обновлено: Глава Одесской ОГА Олег Кипер позже отметил, что днем враг нанес удар по Одесской области, предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным зарядом.

В результате попадания загорелось пшеничное поле. Пожар ликвидируют.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются, добавил глава области.