Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одещині (Оновлено)

У п'ятницю 28 червня російські окупаційні війська застосували балістичну ракету по Одещині, виникла пожежа на полі пшениці, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Близько опівдня ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється, і про наслідки буде відомо згодом".

Євлаш додав, що ворог не вперше застосовує ракети з тимчасово окупованої території Криму. Вдень, за його словами, противник частіше вдається до атак балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Крім того, у прифронтових територіях також досить активно окупанти застосовують 250 або 500-кілограмові КАБи, тому небезпека зберігається.

Представник Повітряних сил наголосив громадянам на важливості реагувати на повітряні тривоги, про які ПС оперативно інформують у соцмережах.

Оновлено: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пізніше зазначив, що вдень ворог завдав удару по Одещині, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетним зарядом.

Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують.

Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, додав глава області.