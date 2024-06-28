"Укрзализныця" создаст энергетическую компанию

"Укрзализныця" создает ООО "УЗ Энерго", поскольку УЗ в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, сообщает Экономическая правда.

Как говорится в сообщении, сейчас "Укрзализныця" испытывает существенный дефицит электрической энергии.

Введенные лимиты на потребление электроэнергии лишь на 75% покрывают реальные потребности общества для обеспечения перевозочного процесса и хозяйственной деятельности.

В УЗ также отметили, что по прогнозам с приближением осенне-зимнего периода усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов и негативно сказаться на предоставлении коммунальных услуг для бытовых потребителей, ведь "Укрзализныця" также является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения.

"Принимая во внимание сложную ситуацию с генерацией, мы должны помочь стране пройти самый сложный в истории осенне-зимний период.

Именно поэтому было принято решение о строительстве десятков газогенераторных установок общей мощностью до 250 МВт. На сегодня Укрзализныця проводит активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта" , - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Вновь созданная компания "УЗ Энерго" должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт.

В УЗ также объяснили, что в соответствии с требованиями законодательства, деятельность по производству электрической энергии с использованием газогенераторных установок и установок хранения электрической энергии может осуществляться только отделенным от оператора системы распределения юридическим лицом. В связи с этим правление АО "Укрзализныця" дало согласие на создание отдельной компании, доля в уставном капитале которой в размере 100% будет принадлежать ООО "Сбыт Энерджи ЛТД", уставный капитал которой, в свою очередь, на 100% принадлежит Укрзализныце.