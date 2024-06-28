Оккупанты сбросили 25 управляемых авиабомб на Харьковщину - Генштаб

Наибольшую активность с начала суток российские захватчики проявляют в Покровском и Северском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 81. Почти по всей линии фронта враг активно применяет авиацию. В то же время оккупанты ударили 25 управляемыми авиабомбами (УАБ) по Харьковской области.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 28 июня.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться коварным артиллерийским обстрелам с территории Российской Федерации. Так, по направлению Козино (РФ) нанесен удар по селу Старикове, из Белой Березы (РФ) по Нововасиловке, из Зерново (РФ) по населенным пунктам Хлебороб, Ромашково и Прогресс.

Вместе с тем под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода (РФ) оккупанты нанесли три удара семью УАБ по населенному пункту Липцы, два удара шестью бомбами - по Старице, четыре УАБ оккупанты сбросили на Николаевку, еще по три - на Варваровку и Веселое. Волчанские Хутора поразили двумя управляемыми авиационными бомбами. В то же время продолжаются бои в районе Волчанска. В настоящее время наши воины отразили четыре из пяти штурмов противника.

Десять раз за сегодняшний день захватническая армия при поддержке авиации атаковала подразделения Сил обороны в районах Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Девять штурмовых действий наши воины отразили, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении оккупанты продолжают проявлять активность вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки. С начала суток количество боеприкосновений здесь возросло до 19. По населенным пунктам и позициям наших войск интенсивно работает вражеская авиация. 14 атак российских захватчиков отбиты, пять – еще продолжаются.

Не оставляют оккупанты попыток вклиниться в нашу оборону на Краматорском направлении. Украинские военные отразили один штурм противника. В районах Часового Яра, Нового и Ивановского продолжаются три боестолкновения.

Не убавляет враг темпов наступательных действий также на направлении Горловка – Торецк. Авиация российских оккупантов наносит удары управляемыми авиационными бомбами. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, шесть атак отбиты, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупационные войска 21 раз атаковали позиции украинских воинов недалеко от Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. В настоящее время наши защитники отбили уже 13 вражеских атак, еще восемь – продолжаются.

На Кураховском направлении без успеха завершились пять штурмовых действий агрессора вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, одно боеприкосновение еще продолжается. Потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении враг тоже безуспешно трижды атаковал наших защитников вблизи Кринок. Населенные пункты Ольгинка и Тягинка получили удар УАБ.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.