В Кремле оценили перспективы отношений РФ с ЕС
В Москве скептически оценивают перспективы отношений России с Евросоюзом после того, как на саммите ЕС согласовали кандидатуры на ключевые должности. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 28 июня, сообщает Корреспондент.
В частности, он высказался по поводу кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии.
"Госпожа Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических склонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже бешеными русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия каким-то образом будет действовать в плане нормализации отношений. Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохи", - сказал Песков.
Он также высказался об утверждении Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии на том же саммите.
"Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна, помним. В этом случае мы говорим только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией, так мы ее и знаем, так мы ее помним", - добавил представитель Кремля.