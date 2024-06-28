В Кремле оценили перспективы отношений РФ с ЕС

В Москве скептически оценивают перспективы отношений России с Евросоюзом после того, как на саммите ЕС согласовали кандидатуры на ключевые должности. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 28 июня, сообщает Корреспондент.

В частности, он высказался по поводу кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии.

"Госпожа Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических склонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже бешеными русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия каким-то образом будет действовать в плане нормализации отношений. Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохи" , - сказал Песков.

Он также высказался об утверждении Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии на том же саммите.