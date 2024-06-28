У Кремлі оцінили перспективи відносин РФ з ЄС
У Москві скептично оцінюють перспективи стосунків Росії з Євросоюзом, після того, як на саміті ЄС погодили кандидатури на ключові посади. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у п'ятницю, 28 червня, повідомляє Корреспондент.
Зокрема, він висловився щодо кандидатури прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас на пост глави європейської дипломатії.
"Пані Каллас не демонструвала досі дипломатичних схильностей і добре відома у нас своїми абсолютно непримиренними та іноді навіть шаленими русофобськими заявами. Тому не думаємо, що європейська дипломатія якимось чином діятиме в плані нормалізації відносин. Перспективи відносин між Москвою та Брюсселем погані", – сказав Пєсков.
Він також висловився про затвердження Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії на тому ж саміті.
"Що стосується пані фон дер Ляєн, то вона вже добре відома, пам'ятаємо. У цьому випадку ми говоримо лише про тему відносин із Росією. Пані фон дер Ляєн не є прихильницею нормалізації відносин між ЄС та Росією, так ми її і знаємо, так ми її пам'ятаємо", – додав речник Кремля.