У Кремлі оцінили перспективи відносин РФ з ЄС

У Москві скептично оцінюють перспективи стосунків Росії з Євросоюзом, після того, як на саміті ЄС погодили кандидатури на ключові посади. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у п'ятницю, 28 червня, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, він висловився щодо кандидатури прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас на пост глави європейської дипломатії.

"Пані Каллас не демонструвала досі дипломатичних схильностей і добре відома у нас своїми абсолютно непримиренними та іноді навіть шаленими русофобськими заявами. Тому не думаємо, що європейська дипломатія якимось чином діятиме в плані нормалізації відносин. Перспективи відносин між Москвою та Брюсселем погані" , – сказав Пєсков.

Він також висловився про затвердження Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії на тому ж саміті.