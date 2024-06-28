Стала известна сумма, которую сборная Украины заработала на Евро-2024

Сборная Украины завершила свое участие на чемпионате Европы-2024, заняв последнее место в своей группе, сообщает Новое время.

Команда Сергея Реброва суммарно заработала 10,75 миллиона евро: 9,25 миллиона за участие в турнире, 1 миллион за победу над Словакией и 500 тысяч за ничью с Бельгией.

Отметим, что на Евро-2020 Украина заработала на 5,5 миллиона евро больше, ведь тогда команда дошла до четвертьфинала.

Суммарный призовой фонд Евро 2024 составляет 331 миллион евро. Еще 240 миллионов будут выплачены клубам за участие их игроков в турнире.