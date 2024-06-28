Стала відома сума, яку збірна України заробила на Євро-2024

Збірна України завершила свою участь на чемпіонаті Європи-2024, посівши останнє місце у своїй групі, повідомляє Новий час.

Команда Сергія Реброва сумарно заробила 10,75 мільйонів євро: 9,25 мільйонів за участь у турнірі, 1 мільйон за перемогу над Словаччиною та 500 тисяч за нічию з Бельгією.

Зазначимо, що на Євро-2020 Україна заробила на 5,5 мільйонів євро більше, адже тоді команда дійшла до чвертьфіналу.

Сумарний призовий фонд Євро-2024 становить 331 мільйон євро. Ще 240 мільйонів буде виплачено клубам за участь їхніх гравців у турнірі.