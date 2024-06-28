В ДТЭК заверили, что все ТЭС со временем будут восстановлены

Специалисты ДТЭК круглосуточно ведут ремонтные работы на разрушенных Россией ТЭС. Все станции будут восстановлены, однако по некоторым это займет много времени.﻿ Со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"Несмотря на колоссальные разрушения, восстановительные работы продолжаются 24/7. После каждой атаки энергетики пытаются по максимуму вернуть в систему поврежденное оборудование. Масштаб разрушений такой, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования" , - написал он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, ущерб из-за разрушения ТЭС составляет 350 млн долларов и только в этом году на ремонты ТЭС уйдет 4 млрд грн собственных средств – около 100 млн долларов.

"Это наш минимальный план, который мы можем успеть сделать в текущем году" , - подчеркнул Салеев.

Он добавил, что сейчас компания во всем мире ищет запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить.