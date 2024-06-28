В ДТЭК заверили, что все ТЭС со временем будут восстановлены

Спеціалісти ДТЕК цілодобово ведуть ремонтні роботи на зруйнованих Росією ТЕС. Всі станції будуть відновлені, однак по деяких це займе багато часу.﻿ З посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Незважаючи на колосальні руйнування, відновлювальні роботи тривають 24/7. Після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання" , - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми даними, збитки через руйнування ТЕС складають 350 млн доларів і тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів - близько 100 млн доларів.

"Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року" , - наголосив Салєєв.

Він додав, що зараз компанія по всьому світу шукає запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.