В ДТЭК заверили, что все ТЭС со временем будут восстановлены
Спеціалісти ДТЕК цілодобово ведуть ремонтні роботи на зруйнованих Росією ТЕС. Всі станції будуть відновлені, однак по деяких це займе багато часу. З посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
"Незважаючи на колосальні руйнування, відновлювальні роботи тривають 24/7. Після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
За попередніми даними, збитки через руйнування ТЕС складають 350 млн доларів і тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів - близько 100 млн доларів.
"Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", - наголосив Салєєв.
Він додав, що зараз компанія по всьому світу шукає запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.
"З міркувань безпеки ми не говоримо зараз детально про відновлювальні роботи. Я думаю, це всі прекрасно розуміють. Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно", - підсумував Салєєв.