Жителя Сумщины судят за изготовление оружия для защиты от оккупантов: омбудсмен отреагировал

В Сумской области рассматривают дело о незаконном обращении с оружием, которое житель села Каменка Виталий Куколь изготовил в начале полномасштабного вторжения РФ для защиты своего населенного пункта от российских оккупантов, сообщает Суспільне.

Отмечается, что житель Сумской области своей вины не признает. Осенью 2023 года Виталий Куколь рассказывал изданию о том, как с односельчанами в начале большой войны готовились оборонять от армии РФ Каменку. Он также показывал собственноручно сделанное для этого оружие.

Однако, по его словам, тем оружием он не пользовался. Кухоль объяснил, что после завершения войны хотел передать самодельное оружие в музей.

Мужчине инкриминируют статью Незаконное обращение с оружием. Если его вину докажут, то Кухолю грозит до семи лет тюрьмы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на ситуацию, отметив, что берет это дело под свой контроль.

Омбудсмен отметил, что узнал о деле из медиа. Лубинец отметил, что в начале полномасштабного вторжения «вся Украина изготавливала коктейли Молотова, а сейчас мужчина предстал перед судом за стремление защитить себя и односельчан».

Он сослался на статью 17 Конституции Украины, согласно которой защита суверенитета и территориальной целостности Украины является важнейшими функциями государства и делом всего украинского народа.

По словам Лубинца, Кухоль «добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых».