Мешканця Сумщини судять за виготовлення зброї для захисту від окупантів: омбудсмен відреагував

На Сумщині розглядають справу про незаконне поводження зі зброєю, яке мешканець села Кам'янка Віталій Куколь виготовив на початку повномасштабного вторгнення РФ для захисту свого населеного пункту від російських окупантів, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що мешканець Сумської області своєї провини не визнає. Восени 2023 року Віталій Куколь розповідав Суспільному про те, як із односельцями на початку великої війни готувалися обороняти від армії РФ Кам'янку. Він також показував власноруч зроблену для цього зброю.

Проте, за його словами, зброєю він не користувався. Кухоль пояснив, що після завершення війни хотів передати саморобну зброю до музею.

Чоловікові інкримінують статтю Незаконне поводження зі зброєю. Якщо його провину доведуть, Кухолю загрожує до семи років в'язниці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець відреагував на ситуацію, наголосивши, що бере цю справу під свій контроль.

Омбудсмен зазначив, що дізнався про справу із медіа. Лубинець зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення «вся Україна виготовляла коктейлі Молотова, а зараз чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельців».

Він послався на статтю 17 Конституції України, згідно з якою захист суверенітету та територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави та справою всього українського народу.

За словами Лубинця, Кухоль «сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних».