МВФ одобрил решение о транше 2,2 млрд долларов для Украины

Украина вскоре получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Как рассказали в ведомстве, Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило выделить Украине около 2,2 млрд. долларов, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности к концу марта были достигнуты, а все структурные ориентиры на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием" , — заявили в МВФ.

В Фонде отметили, что, несмотря на то, что перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, украинская экономика продолжает оставаться устойчивой.

Напомним, в конце мая Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала четвертый пересмотр четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования (EFF), открывший путь к выделению пятого транша в размере $2,2 млрд.