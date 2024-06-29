Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: спасены еще два человека

По состоянию на утро субботы продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке в Днепре, спасены два человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает МВД.

По состоянию на утро количество жертв не возросло - известно об одном погибшем человеке и 12 раненых.

В МВД отметили, что в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей.

Во время спасательных работ ликвидирован пожар и вывезено 190т строительного мусора.

Напомним:

Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре.