Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: спасены еще два человека
По состоянию на утро субботы продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке в Днепре, спасены два человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает МВД.
По состоянию на утро количество жертв не возросло - известно об одном погибшем человеке и 12 раненых.
В МВД отметили, что в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей.
Во время спасательных работ ликвидирован пожар и вывезено 190т строительного мусора.
Напомним:
Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре.