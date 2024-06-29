Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: врятовано ще двох людей
Станом на ранок суботи тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетним ударом багатоповерхівці у Дніпрі, врятовано двох людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомяє МВС.
Станом на ранок кількість жертв не зросла – відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.
В МВС зазначили, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів.
Під час рятувальних робіт ліквідовано пожежу та вивезено 190 т будівельного сміття.
Нагадаємо:
Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі.