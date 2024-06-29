Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: врятовано ще двох людей

Станом на ранок суботи тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетним ударом багатоповерхівці у Дніпрі, врятовано двох людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомяє МВС.

Станом на ранок кількість жертв не зросла – відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.

В МВС зазначили, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів.

Під час рятувальних робіт ліквідовано пожежу та вивезено 190 т будівельного сміття.

Нагадаємо:

Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі.