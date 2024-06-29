ISW: ВСУ отбили некоторые позиции на Харьковщине

ВСУ освободили территории в центре Волчанска в Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на Купянском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают сообщают в ISW.

По данным американского аналитического центра, в настоящее время рашисты используют плохо обученные наемники и подразделения ВДВ, несут значительные потери. Также оккупанты дистанционно пытаются миновать север региона.

В то же время, в отчете Deep State говорится, что захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта в Донецкой и Луганской областях. Возле Шумов в Донецкой области линия столкновения потеряна.