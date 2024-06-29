ISW: ЗСУ відбили деякі позиції на Харківщині

ЗСУ звільнили території у центрі Вовчанська на Харківщині, а також повернули втрачені позиції на Купʼянському напрямку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють у ISW.

За даними американського аналітичного центру, наразі рашисти використовують погано навчених найманців та підрозділи ВДВ, зазнають значних втрат. Також окупанти дистанційно намагаються мінувати північ регіону.

Водночас у звіті Deep State йдеться, що загарбники просунулись на кількох напрямках фронту у Донецькій та Луганській областях. Біля Шумів на Донеччині лінія зіткнення втрачена.