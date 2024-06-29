Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще у одного банка отозвали лицензию

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у акционерного общества «Альпари Банк» на основании поданного им прошения и исключил сведения об АО «Альпари Банк» из Государственного реестра банков.

Соответствующее решение №235-рш Правление НБУ приняло 27 июня 2024 года. 12 декабря 2023 года единственный акционер АО «Альпари Банк» принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица, а 14 мая 2024 года АО «Альпари Банк» окончательно завершил свою банковскую деятельность.

АО «Альпари Банк» - девятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

2. Государственных банков в Украине станет больше

В Украине появится еще один государственный банк. Под контроль государства переходит Мотор-Банк, ранее принадлежавший Вячеславу Богуслаеву.

Во вторник 25 июня 2024 года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила предыдущее решение суда о взимании в пользу государства активов бывшего народного депутата, президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Среди прочего в доход государства перейдет 100% АО «Мотор-Банк».

В результате государственных банков станет семь. До 2023 года в Украине было 4 госбанка – Укрэксимбанк, Укргазбанк, Ощадбанк и Приватбанк. В июле 2023 года к ним присоединился Альфа-Банк Украина, позднее сменивший название на Сенс Банк, а в январе 2024 года – PIN банк.

3. Ощадбанк увеличил лимит на снятие наличных

Ощадбанк увеличил лимит на снятие наличных со своих карт в своих банкоматах. Теперь можно снимать по 25 000 грн каждые три часа.

Максимальный дневной лимит на снятие наличных – 100 000 грн.

4. Банки меняют тарифы и условия по картам

С 1 июля ПУМБ отменяет фиксированную составляющую комиссии за перевод по реквизитам (IBAN) по Украине для продуктов, которые уже не оформляются, а именно:

- карт «всеМожу»;

- карт «Фокстрот Лояльность»;

- карт «Фокстрот».

Теперь комиссия за такой перевод составит не 1,5%+5 грн, а только 1,5%.

С 1 июля банк Восток повышает плату за SMS-информирование до 1,20 грн за одно сообщение. При этом, как и прежде, push-сообщения в приложении банка будут бесплатными.

С 1 августа ПУМБ планирует поднять комиссию за снятие наличных за пределами Украины – как в банкоматах, так и в кассах банков – с 1,5% до 2%.

5. А-Банк обновил условия обслуживания клиентов

28 июня 2024 года начала действовать новая редакция условий и правил обслуживания банковских клиентов.

Существенно изменилась процедура закрытия валютных счетов в случае разрыва договора о банковском обслуживании по инициативе банка. Теперь в случае наличия остатка денежных средств на валютных счетах банк автоматически осуществит продажу этой валюты по курсу, установленному для онлайн-обмена в приложении АБанк24. Средства, полученные от продажи валюты, будут использованы для возмещения расходов на обслуживание (оплату сборов, комиссий и стоимости предоставленных услуг), а остаток будет зачислен на счет в национальной валюте.

Согласно пункта 3.3.20 правил в случае прекращение деловых отношений с клиентом по инициативе банка А-Банк имеет право взимания комиссии за перечисление средств в размере 30% от доступного остатка на балансе после погашения всех кредитных обязательств.

6. Идея Банк меняет условия реферальной программы

С 1 июля вознаграждение за открытие «О.карты+» по реферальной ссылке возрастает в 3 раза – с 50 до 150 грн. Размер бонуса повышен как для реферала, так и для собственника реферальной ссылки.

Изменяются также условия получения бонуса. Если ранее было достаточно сделать одну транзакцию на сумму от 200 грн, то теперь необходимо в течение 30 календарных дней с момента оформления карты сделать три транзакции на сумму от 500 грн.

Повышение размера вознаграждения вознаграждения – временное, до 31 августа 2024 года.