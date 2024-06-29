Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще в одного банку відкликали ліцензію

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в акціонерного товариства «Альпарі Банк» на підставі поданого ним прохання та виключив відомості про АТ «Альпарі Банк» із Державного реєстру банків.

Відповідне рішення №235-рш Правління НБУ ухвалило 27 червня 2024 року. 12 грудня 2023 року єдиний акціонер АТ «Альпарі Банк» ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без ліквідації юридичної особи, а 14 травня 2024 року АТ «Альпарі Банк» остаточно завершив свою банківську діяльність.

АТ «Альпарі Банк» - дев'ятий банк, який припинив провадження банківської діяльності з власної ініціативи без ліквідації юридичної особи.

2. Державних банків в Україні побільшає

В Україні з’явиться ще один державний банк. Під контроль держави переходить Мотор-Банк, який раніше належав В'ячеславу Богуслаєву.

У вівторок, 25 червня 2024 року, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила попереднє рішення суду про стягнення на користь держави активів колишнього народного депутата, президента компанії «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Серед іншого, дохід держави перейде 100% АТ «Мотор-Банк».

Внаслідок державних банків стане сім. До 2023 року в Україні було 4 держбанки – Укрексімбанк, Укргазбанк, Ощадбанк та Приватбанк. У липні 2023 року до них приєднався Альфа-Банк Україна, який пізніше змінив назву на Сенс Банк, а в січні 2024 року – PIN банк.

3. Ощадбанк збільшив ліміт на зняття готівки

Ощадбанк збільшив ліміт на зняття готівки зі своїх карток у своїх банкоматах. Тепер можна знімати по 25 000 грн. кожні три години.

Максимальний денний ліміт на зняття готівки – 100 000 грн.

4. Банки змінюють тарифи та умови за картками

З 1 липня ПУМБ скасовує фіксовану складову комісії за переказ з реквізитів (IBAN) по Україні для продуктів, які вже не оформлюються, а саме:

- карток «всеМожу»;

- карток «Фокстрот Лояльність»;

- карток «Фокстрот».

Тепер комісія за такий переказ становитиме не 1,5%+5 грн, а лише 1,5%.

З 1 липня банк "Схід" підвищує плату за SMS-інформування до 1,20 грн за одне повідомлення. При цьому, як і раніше, push-повідомлення у додатку банку будуть безкоштовними.

З 1 серпня ПУМБ планує підняти комісію за зняття готівки за межами України – як у банкоматах, так і в касах банків – з 1,5 до 2%.

5. А-Банк поновив умови обслуговування клієнтів

28 червня 2024 року почала діяти нова редакція умов та правил обслуговування банківських клієнтів.

Істотно змінилася процедура закриття валютних рахунків у разі розірвання договору про банківське обслуговування за ініціативою банку. Тепер у разі наявності залишку коштів на валютних рахунках банк автоматично здійснить продаж цієї валюти за курсом, встановленим для онлайн-обміну у додатку АБанк24. Кошти, одержані від продажу валюти, будуть використані для відшкодування витрат на обслуговування (оплату зборів, комісій та вартості наданих послуг), а залишок буде зараховано на рахунок у національній валюті.

Відповідно до пункту 3.3.20 правил у разі припинення ділових відносин із клієнтом за ініціативою банку А-Банк має право стягнення комісії за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного залишку на балансі після погашення всіх кредитних зобов'язань.

6. Ідея Банк змінює умови реферальної програми

З 1 липня винагорода за відкриття «О.карти+» за реферальним посиланням зростає у 3 рази – з 50 до 150 грн. Розмір бонусу підвищено як для рефералу, так і для власника реферального посилання.

Змінюються умови отримання бонусу. Якщо раніше було достатньо зробити одну транзакцію на суму від 200 грн., то тепер необхідно протягом 30 календарних днів з моменту оформлення картки зробити три транзакції на суму від 500 грн.

Підвищення розміру винагороди – тимчасове, до 31 серпня 2024 року.