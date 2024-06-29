В Киеве мужчина взорвал гранату: повреждены больше десяти авто

В Киеве мужчина выдернул чеку из гранаты в Деснянском районе 29 июня. В итоге, повреждены больше десяти авто, но никто не пострадал, сообщает РБК-Украина.

Об сообщает полиция Киева.

"Сегодня, около 01:00, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района" , - говорится в сообщении.

На месте полицейские выяснили, что взрыв произошел из-за подрыва ручной гранаты. Подрывником оказался местный житель, 1973 года рождения, которого полицейские при силовой поддержке задержали по месту жительства, привлекая спецназовцев "Корд".

Взрывы гранат в Киеве

Отметим, что подобный случай в Киеве уже далеко не первый. Например, в апреле в одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева произошел взрыв гранаты. Пострадали двое мужчин.

А в начале июня в Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв гранаты возле многоэтажки. В результате инцидента ранения получила женщина.