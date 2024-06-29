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У Києві чоловік підірвав гранату: пошкоджено понад десять авто

У Києві чоловік підірвав гранату: пошкоджено понад десять авто
Фото: Поліція

У Києві чоловік висмикнув чеку із гранати у Деснянському районі 29 червня. У результаті пошкоджено більше десяти авто, але ніхто не постраждав, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні, близько 01:00, до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району", - йдеться у повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати. Підривником виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки затримали за місцем мешкання, залучивши спецпризначенців "Корд".

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Вибухи гранат у Києві

Зазначимо, що подібний випадок у Києві вже далеко не перший. Наприклад, у квітні в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва стався вибух гранати. Постраждали двоє чоловіків.

А на початку червня у Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Внаслідок інциденту поранення отримала жінка.

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