В ГУР рассказали подробности 53-го обмена пленными с Россией

Украинская сторона констатирует, что 53-й обмен, в рамках которого было возвращено 90 военных, 10 гражданских украинцев завершился, факт содержания гражданских украинцев в российском плену свидетельствует о геноцидном характере войны РФ против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ, представитель Координационного штаба, капитан Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Этой ночью завершился 53-й обмен с момента полномасштабной российской агрессии. В рамках этого обмена возвращено 100 украинцев, как военных, так и гражданских (90 военных, 10 гражданских). И всего с момента полномасштабной войны из российского плена в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными – 3310 украинцев и украинок. Как военных (преимущественно), так и гражданских.

Сам факт того, что мы сегодня говорим о возвращении гражданских пленников из российской неволи является вопиющим доказательством на весь мир того, что российская война против украинцев является геноцидной, что враг совершает военные преступления и игнорирует международное гуманитарное право. Эти люди не должны были бы оказаться ни в каком плену и их права не должны были бы быть ограничены. "Вина" этих людей - в том, что они не покорились российской оккупации. Двое священников греко-католической церкви Гелета и Левицкий были арестованы и находились в чрезвычайно тяжелых условиях под большим давлением, то есть были арестованы во время молитвы, за молитву и за то, что представляли украинскую церковь.

Нариман Джелял - за то, что не отказался от своей крымскотатарской и украинской идентичности... Другие примеры - Елена Пех - учительница, и обо всех можно так говорить".

Юсов добавил, что в плену агрессора находятся тысячи украинских гражданских, и это - вопиющее масштабное преступление со стороны путинской России.

Относительно условий содержания гражданских украинцев по сравнению с военными пленными, представитель ГУР очертил, что все зависит от ситуации, но во многих случаях гражданских украинцев удерживают в не предназначенных для этого местах, за пределами даже "правовых условий" страны-агрессора.

Часть заложников была возвращена также с территории приспешника РФ - Беларуси, но представитель ГУР не стал уточнять деталей, как это было достигнуто, отметив, что это - результат сложной, кропотливой и комплексной работы.

Он заверил, что Украина будет бороться, за каждого гражданина страны, где бы они ни находились.

Юсов добавил, что в целом 53-й обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и Святого престола в Ватикане.

Напомним:

В Украину из российского плена 28 июня удалось вернуть 10 гражданских людей. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году, Нариман Джелял и священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Координационный штаб обнародовал фото встречи освобожденных украинцев.

Своим видео поделилась также Служба безопасности Украины.