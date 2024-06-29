Президентские выборы в Иране: кто проходит во второй тур

В Иране прошел первый тур президентских выборов. На следующий этап проходят два кандидата - либерал Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает IRNA.

По предварительным результатам, Пезешкиян набрал 10,4 млн голосов (42,5%), а Джалили - 9,5 млн голосов (38,6%).

Всего обработано более 24,5 млн голосов по всей стране. Как отмечают государственные органы Ирана, была зафиксирована рекордно низкая явка.

С избирательной гонки выбыли два других кандидата - консервативный спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (он набрал 3,83 млн голосов) и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади (за него проголосовали около 206 тысяч граждан Ирана).

Перед стартом первого тура выборов еще два кандидата отказались от участия.

Второй тур президентских выборов должен состояться в следующую пятницу, 5 июля.

Что этому предшествовало

Напомним, 19 мая иранские СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, попал в аварию. Иранского лидера также сопровождали министр иностранных дел и ряд других чиновников.

Позже стало известно, что президент Ирана и другие пассажиры вертолета погибли. Их тела обнаружили после длительной поисковой операции.