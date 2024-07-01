Минобороны РФ заявило о сбитии 36 украинских беспилотников

Российское Минобороны заявило, что за ночь их ПВО якобы сбила 36 украинских беспилотников в Брянской, Курской и Белгородской областях, сообщает Украинская правда.

Российское МО уверяет, что 18 БПЛА якобы уничтожили и подавили с помощью РЭБ в Брянской области, 9 − в Курской и 9 − в Белгородской области.

Однако врио губернатора Курской Алексей Смирнов заявил, что в области якобы сбили 7 беспилотников.

Об атаке беспилотников на Грайворонский округ ночью сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждена линиях электропередач, вследствие чего в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение.

Российские чиновники традиционно уверяют, что пострадавших и разрушений якобы нет.

Стоит отметить, что российские Telegram-каналы, которые обычно оперативно публикуют фото и видео пожаров и разрушений, ничего ни о каких атаках этой ночью не писали.