Семья Байдена убеждает его не сниматься с выборов – Politico

Семья Джо Байдена уговаривает его не отказываться от участия в предстоящих выборах, а ответственность за провал дебатов возлагает на советников. Об этом пишет Politico, сообщает Левый берег.

Байден встретился с членами семьи в эти выходные, и они посоветовали ему заменить некоторых людей из команды. Трое осведомленных собеседников сообщили журналистам, что пока неясно, прислушается ли президент к совету родственников.

Семья президента считает, что он не был достаточно готов, чтобы "атаковать" на дебатах, а также, что он был переутомлен и слишком мало фокусировался на видении своего второго срока. По их мнению, виновны в этом члены команды президента, в том числе старшая советница Анита Данн и ее муж, адвокат Боб Бауэр, а также бывший начальник штаба Рон Клейн.

В то же время, официально команда Байдена отрицает претензии к ним.

"Помощники, которые готовили президента, были с ним годами, часто десятилетиями, наблюдая за его победами и вызовами. Он сохраняет высокое доверие к ним" , – сказал спикер кампании Байдена Кевин Муньос.

Старший помощник Байдена назвал "ложью", что разочарование было направлено на Данн, Бауэра и Клейна.

По мнению команды президента, на результат Дебатов повлияли состояние здоровья президента, переутомление и то, что модераторы CNN не проверяли приведенные Дональдом Трампом заявления.

Напомним, 28 июня Байден и Трамп в студии CNN провели свои первые дебаты. Действующий президент выглядел гораздо менее уверенно, чем его конкурент Дональд Трамп.

После дебатов, по данным медиа, Демократическая партия начала обсуждать альтернативу Байдену. Сам президент говорил, что прения прошли вполне нормально.