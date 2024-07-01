Сім'я Байдена переконує його не зніматися з виборів – Politico

Родина Джо Байдена вмовляє його не відмовлятися від участі в майбутніх виборах, а відповідальність за провал дебатів покладає на радників. Про це пише Politico, повідомляє Лівий берег.

Байден зустрівся з членами родини цими вихідними, і вони порадили йому замінити деяких людей з команди. Троє обізнаних співрозмовників повідомили журналістам, що поки що неясно, чи президент дослухається до поради родичів.

Сім'я президента вважає, що він не був достатньо готовий, щоб "атакувати" на дебатах, а також що він був перевтомлений і занадто мало фокусувався на баченні свого другого терміну. На їхню думку, винні в цьому члени команди президента, зокрема старша радниця Аніта Данн та її чоловік, адвокат Боб Бауер, а також колишній начальник штабу Рон Клейн.

Водночас офіційно команда Байдена заперечує претензії до них.

"Помічники, які готували президента, були з ним роками, часто десятиліттями, спостерігаючи за його перемогами та викликами. Він зберігає високу довіру до них" , – сказав речник кампанії Байдена Кевін Муньос.

Старший помічник Байдена назвав "неправдою", що розчарування було спрямоване на Данн, Бауера та Клейна.

На думку команди президента, на результат Дебатів повпливали стан здоров'я президента, перевтома і те, що модератори CNN не перевіряли наведені Дональдом Трампом заяви.

Нагадаємо, 28 червня Байден і Трамп у студії CNN провели свої перші дебати. Чинний президент виглядав значно менш впевнено, аніж його конкурент Дональд Трамп.

Після дебатів, за даними медіа, Демократична партія почала обговорювати альтернативу для Байдена. Сам президент говорив, що дебати минули цілком нормально.