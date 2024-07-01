WP получило подтверждение падения планерных бомб на территории РФ

Американское издание The Washington Post получило в свое распоряжение внутренние документы властей Белгородской области РФ, которые свидетельствуют о падении планерных бомб, которые оккупанты запускают по Украине, на самой российской территории. В документах указаны места падения, рассматриваются вопросы обезвреживания и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, сообщает Украинская правда.

Согласно документу, по меньшей мере 38 бомб, которым приписывают недавние территориальные успехи России, упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 и апрелем 2024 года, хотя большинство из них не взорвались.

Также по меньшей мере четыре бомбы упали на сам город Белгород, региональный центр с населением около 400 тысяч человек. Еще семь были найдены в окрестных пригородах. Больше всего, 11, упало в приграничном Грайворонском районе, где некоторые из них не удалось найти из-за "сложной оперативной обстановки".

Документ, первоначально перехваченный украинской разведкой и переданный The Post, содержит таблицу инцидентов со ссылками на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и эвакуации и является продуктом отдела по чрезвычайным ситуациям города Белгорода.

Большинство бомб были обнаружены гражданскими лицами - лесниками, фермерами или жителями окрестных деревень. В большинстве случаев Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы, что указывает на то, что некоторые из них могли находиться там в течение нескольких дней.

Независимое российское СМИ Astra подтвердило, что многие инциденты, описанные в документе, совпадают с теми, которые оно получило от местных органов власти и из сообщений в местных средствах массовой информации.

Местные власти, как правило, молчат об этих инцидентах, сообщая лишь о "несчастных случаях", обвиняя в них украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, прогремевших в регионе, особенно в последнее время.

Astra подсчитала, что Россия случайно сбросила более сотни бомб на собственную территорию, а также на оккупированные районы на востоке Украины за последние четыре месяца - в тот самый период, когда наблюдалось значительное увеличение использования планерных бомб.

Российское правительство не ответило на просьбу издания прокомментировать документ или сообщение о неудачном применении планерных бомб.

Планерные бомбы - советский пережиток времен холодной войны, разработанный как "немые бомбы" для сброса на цель. Россия адаптировала этот обширный арсенал неуправляемых бомб к современной войне, модернизировав их системами наведения, известными как комплекты УМПК - дешевыми выдвижными крыльями и навигационными системами.

Это позволяет российским самолетам Су-34 и Су-35 запускать их с расстояния около 40 миль, что является недосягаемым для большинства украинских систем противовоздушной обороны.

The Washington Post отмечает, что планерные бомбы создали дополнительное давление на наземную противовоздушную оборону Украины и сыграли важную роль в уничтожении Авдеевки, которую российские войска захватили в середине февраля.

"Лучшей защитой Украины от них является американская ракета класса "земля-воздух" Patriot, которая может уничтожить российский самолет еще до того, как он приблизится, чтобы выпустить бомбу, но эти системы в дефиците" , - пишет издание.

В конце марта Министерство обороны РФ объявило о разработке новой, более тяжелой версии планерной бомбы FAB-3000. Она была окончательно развернута 21 июня против украинского села Липцы.

Военные РФ также сообщали, что производство более легких FAB-500 и FAB-1500 было резко увеличено.