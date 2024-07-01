На фронте за сутки 142 столкновения, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Из них больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении - 42 вражеских штурма.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 1 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 УАБ), совершил почти 4600 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары противника потерпели районы населенных пунктов: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Железное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желательное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак окупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены восемь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клещеевки, Нового и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от населенных пунктов Южное, Северное и Торецк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении противник пытался наступать неподалеку от Волшебного Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.