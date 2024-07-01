Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС: сколько это продлится

С 1 июля председательство в Совете Европейского Союза на следующие полгода перешло от Бельгии к Венгрии, это второе ее председательство в этом органе, сообщает Европейская правда.

Председательство в Совете ЕС, как известно, меняется по ротационному принципу каждые шесть месяцев. Венгерское председательство продлится в июле-декабре 2024 года, после чего перейдет к Польше.

Венгерское председательство назвало своими семью приоритетами повышение конкурентоспособности экономики ЕС, укрепление оборонной политики, определение курса "политики сплоченности" (выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза), продвижение "ориентированной на фермеров" политики в сфере сельского хозяйства, реагирование на "демографические вызовы" и обеспечение "последовательной и основанной на заслугах политики расширения".

Более полугода назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Вскоре перед началом председательства венгерский лидер заявил, что Европейский Союз "приходит в упадок", в то время как брюссельские чиновники "напоминают ему коммунистов", а перед тем назвал "позорным пактом" договоренность европейских партий о распределении топ-должностей в ЕС.