Оккупанты обстреляли Украинский на Донетчине: по меньшей мере двое погибших
По меньшей мере два человека погибли и восемь ранены в результате утренних обстрелов Украинский в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Рано утром россияне обстреляли город из "Ураганов", в зоне поражения оказался жилищный сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет. По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание", – сообщил он.
Окончательные последствия обстрела устанавливаются.