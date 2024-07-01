Оккупанты обстреляли Украинский на Донетчине: по меньшей мере двое погибших

По меньшей мере два человека погибли и восемь ранены в результате утренних обстрелов Украинский в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Рано утром россияне обстреляли город из "Ураганов", в зоне поражения оказался жилищный сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет. По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание" , – сообщил он.

Окончательные последствия обстрела устанавливаются.