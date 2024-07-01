Фигуранта расследования Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора
Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого уволили с должности. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Сегодня, 1 июля, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого по собственному желанию.
Дело Вербицкого
Согласно недавнему расследованию проекта "Схемы", девушка заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого ведет роскошную жизнь. В 2024 году Кристина Ильницкая приобрела элитный автомобиль Porsche и трехэтажный коттедж в Киеве. Общая стоимость этих покупок достигает 52 миллионов гривен.
Сам Вербицкий отрицает свою причастность к финансированию этих приобретений. Однако, официально задекларированный доход Ильницкой за последние 10 лет составляет лишь около 360 тысяч гривен.
Этот случай вызвал широкий резонанс в обществе и привел к открытию уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро Украины относительно возможного незаконного обогащения Вербицкого.
Генпрокурор Андрей Костин заявил, что было начато служебное расследование по Вербицкому.
21 июня Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей.