Фигуранта расследования Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого уволили с должности.﻿ Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Сегодня, 1 июля, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого по собственному желанию.

Дело Вербицкого

Согласно недавнему расследованию проекта "Схемы", девушка заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого ведет роскошную жизнь. В 2024 году Кристина Ильницкая приобрела элитный автомобиль Porsche и трехэтажный коттедж в Киеве. Общая стоимость этих покупок достигает 52 миллионов гривен.

Сам Вербицкий отрицает свою причастность к финансированию этих приобретений. Однако, официально задекларированный доход Ильницкой за последние 10 лет составляет лишь около 360 тысяч гривен.

Этот случай вызвал широкий резонанс в обществе и привел к открытию уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро Украины относительно возможного незаконного обогащения Вербицкого.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что было начато служебное расследование по Вербицкому.

21 июня Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей.