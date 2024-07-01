В России увеличили тарифы на газ на 11% на фоне убытков в "Газпроме"

Российские власти инициировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ, чтобы увеличить бюджет "Газпрома", который в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток.﻿ Об этом говорится из постановления правительства РФ, сообщает Экономическая правда.

В постановлении говорится, что с 1 июля регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей увеличились на 11,2%.

Отмечается, что одновременно на 9,8% повышен совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ, а также тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей на 9,1%.

Таким образом, за два года газ подорожает для граждан РФ на 20%, а с начала большой войны - на 34%.

Ни разу в последние годы цены на газ не росли столь стремительно.

Последнее резкое повышение газовых тарифов - на 15% за год - произошло в 2013 году.

Но в 2024 году российские власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения "Газпрома".