В Росії збільшили тарифи на газ на 11% на тлі збитків у "Газпромі"

Російська влада ініціювала рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ, щоб збільшити бюджет "Газпрому", який минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток.﻿ Про це йдеться з постанови уряду РФ, повідомляє Економічна правда.

В постанові йдеться, що з 1 липня регульовані ціни на газ для всіх категорій споживачів збільшилися на 11,2%.

Зазначається, що одночасно на 9,8% підвищено сукупний платіж громадян за послуги ЖКГ, а також тарифи мережевих компаній для всіх категорій споживачів на 9,1%.

Таким чином, за два роки газ подорожчає для громадян РФ на 20%, а від початку великої війни – на 34%.

Жодного разу останніми роками ціни на газ не зростали настільки стрімко.

Останнє різке підвищення газових тарифів – на 15% за рік – відбулося 2013 року.

Але у 2024 році російська влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового становища "Газпрому".