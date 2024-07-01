Что повлияет на курс доллара в июле

На календаре – 1 июля. За 6 месяцев 2024 года официальный курс доллара вырос на 6,45%, с 38,00 до 40,45 грн. Чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить обвала гривны, Национальный банк продал за это время путем валютных интервенций почти 14,3 млрд долларов.

В давние, мирные годы лето всегда было периодом укрепления национальной валюты. Курс доллара в эти месяцы или снижался, или оставался примерно на одном уровне. Однако в этом году все иначе: слишком много сложилось факторов, от которых зависит и ситуация в украинской экономике, и положение на валютном рынке.

Что будет влиять на курс доллара в июле? Попробуем хотя бы перечислить основные моменты.

1. Нерешенный вопрос с реструктуризацией долга

У Украины остался ровно месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга по еврооблигациям. Предыдущая договоренность, действовавшая два года, истекает 1 августа. Пока договориться не выходит: условия, предлагаемые кредиторами, непосильны для Украины; условия, которые предлагает Украина (в лице Министерства финансов) не устраивают западных кредиторов. Если соглашения по реструктуризации не будет, у Украины есть два варианта: договориться о продлении моратория на выплаты по долгам или объявить дефолт. Объявление дефолта надолго похоронит надежды на быстрое восстановление страны после окончания войны. Это хорошо понимают и в Украине, и на Западе.

Сам факт объявления дефолта может резко ухудшить валютные ожидания в Украине и привести к скачкообразному росту курса доллара.

2. Рост дефицита сводного баланса

Дефицит сводного платежного баланса Украины в мае достиг 3,42 млрд долларов. Это худший результат с начала полномасштабной войны. До этого худший результат был в июне 2022 года – 2,05 млрд долларов. Причина – резкое уменьшение поступлений международной финансовой помощи в мае. В июне, с учетом всех сумм, выделенных Евросоюзом и 2,2 млрд долларов, выделенных буквально 29 июня Международным валютным фондом, ситуация должна улучшиться.

Недостаточное поступление финансовой помощи из-за рубежа мгновенно отражается на ситуации с выплатами из госбюджета. В июне они уже тормозились (например, выплаты переселенцам) и начали поступать только в последнюю неделю месяца. Недофинансирование с одной стороны помогает удерживать курс доллара под контролем (путем «гривневого голодания»). Но затем, когда одномоментно выплачиваются крупные суммы задолженности, курс резко идет вверх. Подобные всплески волатильности негативно отражаются на валютном рынке, снижая и так невысокую степень прогнозируемости.

3. Наращивание объемов валютных интервенций Национального банка

В ситуации, когда страна целиком и полностью зависит от импорта, поступлений валюты на межбанковский валютный рынок от компаний-экспортеров недостаточно: они покрывают примерно половину всех потребностей. Нацбанку приходится проводить ежедневные интервенции с целью поддержания импортеров и недопущения возможных резких колебаний курса. Если за апрель объем валютных интервенций НБУ составил 2,1 млрд долларов, то в июне – около 3 млрд долларов (т.е. почти в 1,5 раза больше). По информации портала «Курс Украины», регулятор пытается экономить валюту и стал гораздо аккуратнее выходить с интервенциями, проводя их лишь в ситуации, когда курс может выйти из-под контроля.

Если предположить, что в какой-то момент Национальный банк не будет иметь возможности вовремя продать нужный объем, это может вызвать панику на межбанковском валютном рынке и спровоцировать ажиотажный рост курса доллара, который пока удерживается ниже отметки 41 грн.

4. Валютные ожидания в стране ухудшаются

В Бюджете страны на 2024 год заложен среднегодовой курс доллара (официальный) на уровне 40,7 грн. При этом предполагается, что в декабре он составит 42,1 грн. Однако за 6 месяцев 2024 года он уже вырос на 2,45 грн в ситуации, которая была более благоприятной. И вызывают искренние сомнения, что за оставшиеся полгода, с учетом всех перечисленных выше факторов, рост составит всего 1,65 грн на долларе. Правительство планирует отпустить цены на коммунальные услуги (о моратории на повышение которых власть громогласно заявляла в начале войны), поднять акцизы и увеличить налоги. Все это приведет лишь к дальнейшему обесцениванию гривны. А осень всегда сопровождалась ростом курса доллара: почему же он не должен расти и в этом году?

Все эти факторы будут давить в той или иной степени на курс уже в июле. 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда, если они поступят быстро, может хватить на некоторое время. Поэтому шансы продержаться июль есть. Однако если будет объявлен дефолт, инвестиции в страну упадут до минимума, а вывод денег из Украины будет только расти. И это будет означать приговор нынешнему неустойчивому курсовому равновесию.