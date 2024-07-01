Що вплине на курс долара у липні

На календарі – 1 липня. За 6 місяців 2024 року офіційний курс долара зріс на 6,45% з 38,00 до 40,45 грн. Щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити обвалу гривні, Національний банк продав за цей час шляхом валютних інтервенцій майже 14,3 млрд доларів.

У давні, мирні роки літо завжди було періодом зміцнення національної валюти. Курс долара у ці місяці або знижувався, або залишався приблизно на одному рівні. Проте цього року все по-іншому: надто багато склалося чинників, від яких залежить і ситуація в українській економіці, і становище на валютному ринку.

Що впливатиме на курс долара у липні? Спробуймо хоча б перерахувати основні моменти.

1. Невирішене питання з реструктуризацією боргу

Україна залишилася рівно місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу щодо єврооблігацій. Попередня домовленість, що діяла два роки, закінчується 1 серпня. Поки що домовитися не виходить: умови, які пропонують кредитори, непосильні для України; умови, які пропонує Україна (особа Міністерства фінансів) не влаштовують західних кредиторів. Якщо угоди щодо реструктуризації не буде, Україна має два варіанти: домовитися про продовження мораторію на виплати за боргами або оголосити дефолт. Оголошення дефолту надовго поховає надії швидкого відновлення країни після закінчення війни. Це добре розуміють і в Україні, і на Заході.

Сам факт оголошення дефолту може різко погіршити валютні очікування в Україні та призвести до стрибкоподібного зростання курсу долара.

2. Зростання дефіциту зведеного балансу

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у травні досяг 3,42 млрд доларів. Це найгірший результат від початку повномасштабної війни. До цього найгірший результат був у червні 2022 року – 2,05 млрд доларів. Причина – різке зменшення надходжень міжнародної фінансової допомоги у травні. У червні, з урахуванням усіх сум, виділених Євросоюзом та 2,2 млрд доларів, виділених буквально 29 червня Міжнародним валютним фондом, ситуація має покращитися.

Недостатнє надходження фінансової допомоги з-за кордону миттєво відбивається на ситуації із виплатами з держбюджету. У червні вони вже гальмувалися (наприклад, виплати переселенцям) і почали надходити лише останній тиждень місяця. Недофінансування з одного боку допомагає утримувати курс долара під контролем (шляхом гривневого голодування). Але потім, коли миттєво виплачуються великі суми заборгованості, курс різко йде нагору. Подібні сплески волатильності негативно відбиваються на валютному ринку, знижуючи і так низький рівень прогнозованості.

3. Нарощування обсягів валютних інтервенцій Національного банку України

У ситуації, коли країна повністю залежить від імпорту, надходжень валюти на міжбанківський валютний ринок від компаній-експортерів недостатньо: вони покривають приблизно половину всіх потреб. Нацбанку доводиться проводити щоденні інтервенції з метою підтримки імпортерів та недопущення можливих різких коливань курсу. Якщо за квітень обсяг валютних інтервенцій НБУ становив 2,1 млрд доларів, то у червні – близько 3 млрд доларів (тобто майже в 1,5 раза більше). За інформацією порталу «Курс України», регулятор намагається економити валюту і став акуратніше виходити з інтервенціями, проводячи їх лише в ситуації, коли курс може вийти з-під контролю.

Якщо припустити, що в якийсь момент Національний банк не матиме можливості вчасно продати потрібний обсяг, це може викликати паніку на міжбанківському валютному ринку та спровокувати ажіотажне зростання курсу долара, яке поки що утримується нижче за відмітку 41 грн.

4. Валютні очікування у країні погіршуються

У Бюджеті країни на 2024 рік закладено середньорічний курс долара (офіційний) на рівні 40,7 грн. При цьому передбачається, що у грудні він становитиме 42,1 грн. Проте за 6 місяців 2024 року він уже виріс на 2,45 грн у ситуації, яка була сприятливішою. І викликають щирі сумніви, що за пів року, що залишилися, з урахуванням усіх перерахованих вище факторів, зростання складе всього 1,65 грн на доларі. Уряд планує відпустити ціни на комунальні послуги (про мораторій на підвищення яких влада голосно заявляла на початку війни), підняти акцизи та збільшити податки. Все це призведе лише до подальшого знецінення гривні. А осінь завжди супроводжувалася зростанням курсу долара: чому ж він не має зростати і цього року?

Всі ці фактори так чи інакше тиснуть на курс вже в липні. 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, якщо вони надійдуть швидко, може вистачити на якийсь час. Тож шанси протриматися липень є. Однак якщо буде оголошено дефолт, інвестиції в країну впадуть до мінімуму, а виведення грошей з України лише зростатиме. І це означатиме вирок нинішній нестійкій курсовій рівновазі.