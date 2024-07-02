Оккупанты обстреляли центр Херсона из РСЗО и артиллерии – облсовет

Россияне ночью 2 июля нанесли удар по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии.﻿﻿ Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает Украинская правда.

"Выспаться сегодня Херсону орки, видимо, не дадут. С РСЗО и артиллерии отработали по центральной части города" , – сообщил он.

Напомним, в понедельник, 1 июля, российские войска обстреливали Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.