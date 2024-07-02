Оккупанты обстреляли центр Херсона из РСЗО и артиллерии – облсовет
Россияне ночью 2 июля нанесли удар по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии. Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает Украинская правда.
"Выспаться сегодня Херсону орки, видимо, не дадут. С РСЗО и артиллерии отработали по центральной части города", – сообщил он.
Напомним, в понедельник, 1 июля, российские войска обстреливали Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.