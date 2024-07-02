Окупанти обстріляли центр Херсона з РСЗВ та артилерії – облрада

Росіяни вночі 2 липня завдали удару по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.﻿﻿ Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Українська правда.

"Виспатися сьогодні Херсону орки, мабуть, не дадуть. З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 1 липня, російські війська обстрілювали Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.