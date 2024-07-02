Умер казахский журналист, на которого совершили покушение в Киеве

Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого совершили покушение 18 июня в Киеве, Наталья сообщила, что ее муж умер ночью 2 июля и в очередной раз обвинила в его смерти президента Казахстана, сообщает Украинская правда.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров" , – сообщила она.

По ее словам, тринадцать дней Айдос Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло.

"Его смерть на совести Токаева (президента Казахстана - ред.)" , - отметила она.