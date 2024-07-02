Умер казахский журналист, на которого совершили покушение в Киеве
Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого совершили покушение 18 июня в Киеве, Наталья сообщила, что ее муж умер ночью 2 июля и в очередной раз обвинила в его смерти президента Казахстана, сообщает Украинская правда.
"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров", – сообщила она.
По ее словам, тринадцать дней Айдос Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло.
"Его смерть на совести Токаева (президента Казахстана - ред.)", - отметила она.
- Напомним, в Киеве в Шевченковском районе днем 18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
- Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
- Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.
- 22 июня один из подозреваемых в покушении на Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.