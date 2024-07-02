Украинцы сократили покупку валюты в банках в июне – данные НБУ

Население Украины в июне 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,483 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,456 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 972,3 млн долларов.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Объем покупки сократился по сравнению с маем на 6,1%, когда украинцы купили 1,036 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 5,238 млрд долларов.

Курс доллара в июне

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны. В целом за месяц курс упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал с 40,65 до 40,50 грн/доллар. Официальный курс 14 июня достиг максимума в 40,69 грн/доллар, а затем колебался около уровня 40,50 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

Иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев. По данным НБУ, за январь-май 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 6,7 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года - в 5,4 млрд долларов.

Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов.