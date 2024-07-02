Евросоюз возобновил квоты на яйца и сахар из Украины

ЕС со 2 июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении новых наименований украинских товаров – яиц и сахара. Об этом заявили в Генеральном директорате сельского хозяйства и сельского развития Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

Несмотря на утверждение украинского правительства, что ЕС не имеет таких планов в ближайшее время, со 2 июля Евросоюз возобновил тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, а теперь под его действие попали еще два наименования.

Новый механизм предохранителей предусматривает, что так называемый "экстренный тормоз" для семи сельскохозяйственных товаров автоматически срабатывает, если объемы импорта достигли среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Для яиц и сахара этот средний показатель составляет 23 188,96 тонны и 262 652,68 тонны соответственно.

Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой, дополнительный импорт будет продолжаться по пошлинам режима наибольшего благоприятствования.