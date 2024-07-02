Воздушные силы 1 июля ударили по складу боеприпасов в Крыму – командующий

В понедельник 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.﻿ Об этом заявил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает Украинская правда.

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника" , – сообщил Олещук.

1 июля враг нанес удар баллистикой по аэродрому ВСУ на Полтавщине. Российская пропаганда вышла с громкими заголовками о "многих уничтоженных украинских самолетах".

Поздно вечером представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат эмоционально отреагировал на "экспертные мнения" в социальных сетях. Офицер подтвердил, что, удар противника действительно был, и у ВСУ есть определенные потери военной техники, но совсем не такие, как приписывает себе враг.

"Воздушные силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств" , - заверил Игнат.

В то же время 1 июля в Севастополе и Балаклаве в оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о "работе ПВО" и 4 сбитых целях. В то же время в местных пабликах сообщили о столбе дыма, который поднялся после взрыва.