В ВМС объяснили, почему оккупанты не перекроют Керченский пролив

Российские захватчики не могут полностью перекрыть оккупированный Керченский пролив, чтобы не отрезать Азовское море от международного судоходства. Враг пытается сузить проходы.﻿ Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Центру журналистских расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они не могут полностью перекрыть Керченский пролив. Не то чтобы это было физически невозможно. Они не готовы отрезать Азовское море от международного судоходства. Поэтому проходы будут оставаться", - заявил он.

По его словам, в первую очередь оккупанты пытаются сузить проходы, чтобы было легче их контролировать.

Россияне применяют баржи и боновые заграждения, чтобы попытаться защититься от украинских дронов.

Как отметил Плетенчук, украинские морские дроны, в частности Sea Baby, являются относительно небольшими - и им неважно, через что именно прокладывать маршрут в море.

По словам представителя ВМС, главная цель таких беспилотников - победить в противостоянии с российскими средствами противодействия, с вертолетами, которые "гоняются" за украинскими дронами.

Кроме того, захватчики перекрашивают корпуса кораблей, чтобы разбить их силуэт и попытаться защитить от беспилотников.

Плетенчук отметил, что украинским дронам с тепловизионным видением безразличен цвет корпуса судов.