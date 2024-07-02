Энергетики предупредили о наиболее жестких графиках в среду с начала лета

В среду на всей территории Украины будут действовать наиболее жесткие графики отключений электроэнергии с начала лета﻿. Со ссылкой на "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

"Завтра облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 – две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно. Причина – высокий уровень энергопотребления из-за жары" , – говорится в сообщении.

В компании призвали граждан ознакомиться с актуальными графиками почасовых отключений на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго