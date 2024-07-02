Енергетики попередили про найбільш жорсткі графіки в середу з початку літа
У середу на всій території України будуть діяти найбільш жорсткі графіки відключень електроенергії з початку літа. З посиланням на "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.
"Завтра обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку", – йдеться у повідомленні.
У компанії закликали громадян ознайомитись з актуальними графіками погодинних відключень на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго
"Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", – додали в Укренерго.